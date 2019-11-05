В рамках проектов «Цифровые навыки» и STEAM состоялся инфотур – ФОТО

4 ноября в школе-лицее №6 прошел инфотур в рамках проектов «Цифровые навыки» и STEAM.

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при Министерстве образования и другие гости, которые поприсутствовали на уроках, пообщались с детьми и учителями. Цель мероприятия - познакомить участников инфотура с проделанной в рамках этих проектов работой, проинформировать их о планах и задачах проектов, провести обмен мнениями.

Затем состоялся «круглый стол» на тему «Цифровое образование» с участием членов Общественного совета и преподавателей проектов. На «круглом столе» обсуждалась роль методологии, использованной в проекте «Цифровые навыки», ее влияние на развития у учеников ИТ-навыков. Было отмечено, что в текущем учебном году проект охватит 6 городов и районов, 123 школы, 700 учителей и 70 000 учеников. Отметим, что проект реализуется совместно с Международной образовательной компанией «Алгоритмика».

Далее участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о проделанной работе, выполненной в рамках проекта STEAM, который был запущен в этом году в качестве пилотного. Отмечалось, что проект, запущенный Министерством образования, в настоящее время охватывает 42 общеобразовательных учреждения в Баку и более 6000 учащихся. Средние школы, в которых реализуется проект, обеспечены со стороны Минобразования 3D-принтерами, роботизированными технологиями и другим необходимым учебным оборудованием.

В свою очередь, члены Общественного совета высоко оценили роль проектов в повышении компьютерной грамотности учащихся, что послужит усилению их интереса к высокотехнологичным специальностям. Они также подчеркнули важность применения нового подхода к другим дисциплинам.

Затем состоялся обмен мнениями.