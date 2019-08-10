В результате оползня в Мьянме погибли более 40 человек

Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 41 человека, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Оползень произошел из-за проливных дождей. Осадки привели к подтоплению нескольких поселков, ряд школ временно закрылись.
Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек покинули свои дома. На данный момент общее число размещенных в эвакуационных пунктах превысило 38 тысяч человек.
РИА Новости