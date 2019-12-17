В России солдат, расстрелявший восьмерых сослуживцев, признан потерпевшим

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката солдата Руслана Нагиева.

Как отмечается, дело возбуждено по ст. 335 УК России («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими»). Сам Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы. Срочника задержали в тот же день. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

1news.az