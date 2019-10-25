В России водитель дважды переехал пенсионерку и скрылся - ВИДЕО

В Ангарске водитель иномарки сбил бабушку во дворе дома.

После этого высадил пассажира, повторно переехал женщину и скрылся с места происшествия.

Все произошло утром 21 октября в 6-м микрорайоне Ангарска и попало на камеру видеонаблюдения.

Водитель внезапно выехал на тротуар жилого дома и сбил пожилую женщину, которая не видела машину.

Она упала, но водителя это не остановило и вместо того, чтобы оказать пострадавшей помощь, он переехал ее еще раз и скрылся.

Женщину с тяжелыми переломами доставили в больницу, а самого нарушителя вскоре задержали полицейские.

На допросе задержанный водитель сказал, что не справился с эмоциями и поэтому скрылся с места ДТП. Он также добавил, что раскаивается в случившемся и не хотел, чтобы так получилось.

Против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, теперь задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас он помещен под административный арест на 15 суток, а автомобиль отправлен на спецстоянку.

Следует отметить, что самое ужасное в данных то, что рядом было несколько свидетелей происшествия, никто из них не попытался помочь бедной старушке.

TVK6