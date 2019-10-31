В России женщина увидела, что пол в магазине замощён надгробием ее отца – ВИДЕО

Наталья Андреева из Усть-Каменогорска обнаружила фрагмент надгробной плиты отца на полу в местном торговом центре.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА-Тв, в 2014 году женщина обновила памятник на могиле отца.

«Старое фото заменили на новое, но прежнюю плиту мне не вернули. А потом я обнаружила ее части на полу торгового центра, от чего потеряла сознание», - сказала возмущенная женщина.

Наталья Андреева намерена наказать виновных. Она уже обратилась в полицию, возбуждено дело по статье «Вандализм». Торговый центр, в свою очередь, винит во всем подрядчика.

Тимур Рзаев, Э.Т.