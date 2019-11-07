В Сеуле под председательством АЗЕРТАДЖ начала работу XVII Генеральная ассамблея OANA - ФОТО

В Сеуле начала работу XVII Генеральная ассамблея Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

В Генеральной ассамблее, проходящей под председательством АЗЕРТАДЖ и при организации агентства Йонхап Республики Корея, принимают участие 32 новостных агентства 28 стран. АЗЕРТАДЖ, являющийся членом OANA с 2004 года, - председатель этой организации с 2016 года. OANA была создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО и является одной из крупных медиа-структур в мире.

В рамках Генеральной ассамблеи организована выставка фотоснимков агентств-членов, которые охватывают категории «Новости», «Культура» и «Природа». На выставке также представлены фотоснимки АЗЕРТАДЖ. В целом, на выставке демонстрируются около 100 фотоснимков. В открытии выставки приняли участие руководители новостных агентств, а также министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг Ву.

Выступивший на церемонии открытия, президент агентства Йонхап Чо Санг Бо сказал, что все мировые новостные агентства сталкиваются с новыми вызовами и агентства должны превратить их в новые возможности. Он отметил, что в нынешний период актуальном является не распространение какой-либо новости, а форма ее подачи. Чо Санг Бо, высоко оценив деятельность АЗЕРТАДЖ в период председательства в OANA, выразил признательность его руководству.

Подчеркнув значимость OANA для каждого агентства-члена, президент организации, председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов проинформировал о работе, проведенной в период председательства по усовершенствованию деятельности структуры. Реализованные проекты охватили распространение новостей на сайте, социальных сетях и поисковых системах и другие сферы. Кроме того, АЗЕРТАДЖ представил агентствам-членам пакет предложений, к которому относится создание Учебной академии OANA, организация годовых тренингов, внедрение гибких методов управления и ряд других направлений. «OANA, история которой насчитывает более полувека, является большой ценностью для каждого агентства-члена. Потому что эта организация через нас сближает народы, страны, сохраняя традиции журналистики, передает их грядущим поколениям. Поэтому постоянное усовершенствование нашей организации имеет важное значение для каждого из нас. Вклад каждого агентства в этом деле неоценим», - сказал Аслан Асланов.

Министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг Ву, отметив, что фейковые новости стали главным вызовом для мировых СМИ, подчеркнул, что в этом плане в разы возросла роль надежных новостных агентств. «Надеюсь, что OANA, объединяющая самые надежные новостные агентства, осознает важность информационного доверия и сможет представить основательные механизмы в предотвращении распространения ложных новостей», - добавил министр.

В рамках Генеральной ассамблеи проходит конференция на тему «Новые вызовы для журналистики: технологические новшества и надежность новостей». В рамках мероприятия под модераторством генерального секретаря OANA Вугара Сеидова прошла 1-я сессия на тему «Медиа-среда и технологические преимущества в эпоху 5G». Выступившие здесь вице-президент компании SK Telecom Йонг Мин Ли и руководитель департамента технологий компании Thomson Reuters Майкл Янг рассказали об использовании новых технологий в медиа, их преимуществах, новых формах распространения новостей.

Конференция продолжит работу 8 ноября.

АЗЕРТАДЖ