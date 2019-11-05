В Швейцарии состоялось мероприятие по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана - ФОТО

4 ноября в столице Швейцарии городе Берн состоялся оперный концерт по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана и презентация книги, вышедшей в свет в результате исследований, проведенных в архивах этой страны, и раскрывающей совершенно новые факты относительно истории дипломатических связей между Швейцарией и Азербайджаном.

В мероприятии, организованном в Бернской консерватории, приняли участие высокопоставленные официальные лица Швейцарии, аккредитованные в Берне послы Европейского Союза, Турции, Японии, США, Франции и других стран, другие члены дипломатического корпуса, представители местных правительственных структур и общественности, президент еврейской общины, сопредседатель совместной азербайджано-швейцарской экономической комиссии со стороны Швейцарии, депутаты, авторитетные политики и известные представители бизнеса, исполнительные директора ведущих компаний, а также представители азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Ханым Ибрагимова в своем выступлении отметила, что мероприятие посвящено 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана, а также Дню солидарности азербайджанцев мира.

Х.Ибрагимова подчеркнула, что посольство чествует 100-летие органов дипломатической службы Азербайджана тремя мероприятиями. Отметив, что первым из этих мероприятий был оперный концерт народной артистки Фидан Гаджиевой, дипломат, сказала, что в выборе репертуара концерта было принято во внимание то, что Азербайджан является страной, где была написана первая опера в мусульманском мире.

Отметив, что вторым мероприятием была презентация книги, основанной на исследовании в течение года в федеральных архивах Швейцарии, посол довела до внимания, что испытывает чувство гордости от представления читателям издания, раскрывающего неизвестные по сей день факты относительно истории дипломатических связей между нашими странами в начала ХХ века. Было подчеркнуто, что в книге исследованы и проанализированы причины провала инициатив о создании конфедерации на Кавказе, заинтересованности Швейцарии в Азербайджане. Кроме того, в книге также приведена информация о швейцарцах в Азербайджане и о сферах, в которые в то время ими были вложены инвестиции. Было отмечено, что одним из привлекающих внимание моментов в издании, предусмотренном для широкой читательской аудитории, является прояснение судьбы более 300 азербайджанских солдат, пропавших без вести во время Второй Мировой войны, и о которых по сей день ничего не было неизвестно. Посол оценила эту книгу о различных аспектах азербайджано-швейцарских отношений на основе архивных документов и материалов, исторических источников, как ценный вклад в изучение и исследование нашего богатого дипломатического наследия.

Было сообщено, что третьим мероприятием будет символическая церемония посадки деревьев в городе Фрауенфелд совместно с правительством кантона Тургау по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана, а также успешного развития азербайджано-швейцарских связей. Это мероприятие состоится 6 ноября.

Коснувшись азербайджано-швейцарских отношений, посол сказала, что глава нашего государства в рамках рабочего визита в эту страну в январе текущего года встретился с швейцарским коллегой. Она отметила, что сотрудничество между Азербайджаном и Давосским экономическим форумом вступило на новый этап и наша страна начала взаимодействие с Центром четвертой промышленной революции форума. Было доведено до внимания, что в течение года делегации во главе с председателем парламента Швейцарии и заместителем государственного секретаря по внешним вопросам совершили визит в Баку, а из Азербайджана Берн посетила делегация, возглавляемая министром экономики для участия в 8-м заседании Межправительственной экономической комиссии.

Выступивший затем заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сказал, что для достойного представления на международной арене интересов новосозданной в напряженный период после Первой Мировой войны Азербайджанской Демократической Республики на мусульманском Востоке было учреждено Министерство иностранных дел первой Республики. С первых дней создания Азербайджанская Демократическая Республика начала многогранную дипломатическую деятельность, однако принятие временной инструкции о Секретариате Министерства иностранных дел совпало именно с 9 июля 1919 года. Именно поэтому этот день в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2007 года был учрежден в качестве профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Кроме того, было отмечено, что правительство молодой демократической республики, в том числе парламент, состоял из представителей многих наций. В молодом государстве, где было создано толерантное общество, было учреждено первое высшее учебное заведение – Бакинский государственный университет, свыше 100 азербайджанских студентов были отправлены на учебу в зарубежные страны. Несмотря на многие успехи, достигнутые в короткий срок, жизнь Азербайджанской Демократической Республики была недолгой.

Несмотря на то, что Республика просуществовала недолго, дипломатический состав Министерства иностранных дел первой Республики приобрел большой опыт, добился важных успехов и заложил основу нашей независимой внешней политики.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что несмотря на противоречивые процессы, происходящие вокруг региона, благодаря успешной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране обеспечена внутренняя стабильность и развитие, положительная динамика экономического роста, реализуемые крупномасштабные проекты еще больше укрепили нашу позицию и авторитет на международном уровне.

Затем с концертной программой выступили народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, лауреаты международных конкурсов – пианистка Зульфия Садыгова и виолончелистка Алина Куделевиц. В исполнении музыкантов прозвучали бессмертные произведения как зарубежных композиторов, так и азербайджанских, в том числе отрывок из оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» и романс «Севгили джанан», произведения Кара Караева, а также песня Муслима Магомаева «Азербайджан» и др.

В заключение гости отведали блюда азербайджанской и европейской кухни.

АЗЕРТАДЖ