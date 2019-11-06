В следующем году в Азербайджане среднемесячная пенсия составит 293 маната

Обнародована сумма среднемесячной пенсии в Азербайджане на следующий год.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту «О бюджете 2020 года соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту».

В документе отмечено, что на основании соответствующей информации предусмотрено, что в 2020 году сумма среднемесячной пенсии составит 293 маната. Это на 85 манатов или на 40,9% больше аналогичного показателя 2018 года, на 43 маната или на 17,2% превосходит соответствующий прогнозируемый показатель 2019 года.

1news.az