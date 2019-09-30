В SOCAR произведены новые кадровые назначения – ФОТО

В Государственной нефтяной компании (SOCAR) проведен ряд кадровых изменений.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, заместителем вице-президента по маркетингу и инвестициям назначен Аднан Ахмедзаде, а начальником Управления маркетинга и экономических операций - Адиль Велиев.

А.Ахмедзаде родился в Баку в 1978 году. В 2006-2007 годах занимал должность заместителя начальника Транспортно-экспедиционного отдела Управления маркетинга и экономических операций, в 2007-2008 годах - начальника отделов управления коммерческими рисками в торговых операциях и логистики, в 2008-2010 годах – начальника Департамента экспортных операций. С 2010 года являлся начальником Управления маркетинга и экономических операций.

На фото – Аднан Ахмедзаде

Адиль Велиев родился в Баку в 1980 году. Окончил с отличием магистратуру по специальности «Нефтегазопереработка» Азербайджанской государственной нефтяной академии. В 2017 году успешно прошел программу MBA («Управление нефтегазовым бизнесом») Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина.

На фото - Адиль Велиев

С 2003 года работал в Управлении маркетинга и экономических операций, с 2010 года являлся заместителем начальника Департамента экспортных операций данного управления.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Снят с должности глава ПО Azəriqaz, назначены новые советники президента SOCAR – Список всех кадровых изменений