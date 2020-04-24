В соцсетях распространено видео похищения девушки неизвестными в медицинских масках - ВИДЕО 

~ 1 минута на чтение 525

22 апреля в полицию Петербурга обратился мужчина с заявлением о похищении его сестры у дома 44 на улице Тельмана, в котором замешан и студент из Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщал ранее со ссылкой на российские СМИ.

В соцсетях распространились видеокадры момента похищения девушки.

На видео видно, как трое молодых мужчин в черных медицинских масках схватили девушку и силой посадили в припаркованную черную «Мазду».

Иномарка, зарегистрированная на жителя Брянской области, с одним злоумышленником за рулем скрылась в неизвестном направлении.

По словам брата похищенной девушки, в одном из похитителей опознали 28-летнего гражданина Азербайджана, который прибыл в Россию в 2017 году с целью получения образования. В Петербурге проживал без регистрации, за что в январе 2020 года был оштрафован. Штраф в размере 5000 рублей до сих пор не оплачен, сообщают российские СМИ.

Читайте по теме:

1news.az