В среду на Абшероне по-прежнему тепло

В среду, 30 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами возможен дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +15, днем - от +19 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +12 до +14, днем - от +20 до +22.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в среду также преимущественно без осадков, дожди и грозы возможны лишь местами в вечернее время. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +12, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +3 до +7, днем - от +7 до +11.

Гидрометцентр отмечает, что стабильные погодные условия и близкая к климатической норме температура воздуха на Абшероне 30 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.