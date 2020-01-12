В США 11 человек погибли из-за бушующих торнадо

На территории южных и центральных штатов США из-за бушующих в последние несколько дней штормов и торнадо погибло по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местной власти.

В Техасе из-за бурь обледенели дороги. Это послужило причиной множества ДТП, в которых в общей сложности погибло три человека, в их числе один полицейский и один пожарный. В штате Алабама жертвами стихии также стали три человека.

В Луизиане порывом ветра на частный дом уронило дерево, из-за этого погиб один человек. В том же штате перевернуло трейлер, в котором жила семейная пара. Супруги погибли.

В штате Оклахома внезапная буря вызвала наводнение, в котором утонул один человек, а в Айове из-за обледенения на дороге перевернулась машина. Один из её пассажиров также погиб.

Life.ru