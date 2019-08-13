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В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

Сегодня в 23:52 ~ 1 минута на чтение 137
В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала
Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в премьерном концерте сезона 18 сентября.
 
Как стало известно ранее, восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.
 
"Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп", - сообщило руководство коллектива в Twitter, объясняя свое решение. Отмечается, что измененная программа премьерного концерта будет объявлена позднее.
Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.
 
РИА Новости
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