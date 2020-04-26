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В США разбился самолет, есть жертвы

Сегодня в 10:59 ~ 1 минута на чтение 301
В США разбился самолет, есть жертвы
В американском штате Невада произошло крушение небольшого легкомоторного самолета, на борту которого находилось три человека.
 
Выжить не удалось никому, сообщает местное издание Elko Daily.
 
Шериф округа Элко рассказал, что воздушное судно разбилось в ночь на субботу в долине Гошут, его долго искали, а потом спасатели обнаружили обломки самолета в 40 километрах от границы со штатом Юта. По данным полиции, пассажирами были трое жителей Аризоны – мужчина, женщина и ребенок. Их имена не называются.
 
Причины аварии пока неизвестны. Федеральное управление авиации США вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начали расследование произошедшего.
 
Стоит отметить, что подобные случаи в США – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Техасе упал одномоторный самолет. Пилот выжил, его госпитализировали.
 
KP.ru

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