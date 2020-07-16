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В столице Польши прошла акция в знак поддержки армии Азербайджана - ВИДЕО

16 Июля, 2020 в 20:34 ~ 1 минута на чтение 580
В столице Польши прошла акция в знак поддержки армии Азербайджана - ВИДЕО

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, продолжают проводить акции в знак поддержки армии Азербайджана.

Как сообщает Trend, очередная такая акция была проведена сегодня в столице Польши Варшаве. Сотни азербайджанцев собрались в центре польской столицы и выразили поддержку армии Азербайджана.

В ходе акции звучали лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и призывы положить конец армянской агрессии.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Эльшан Рустамов

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