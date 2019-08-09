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В субботу на Абшероне без осадков

9 Августа, 2019 в 13:45 ~ 1 минута на чтение 472
В субботу на Абшероне без осадков

В субботу, 10 августа, в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков, северо-западный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +20 до +23, днем - от +30 до +35. Непосредственно в Баку ночью - от +21 до +23, днем - от +32 до +34.

Атмосферное давление опустится до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба – температура воды составит от +23 до +24 градусов, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. В течение дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-восточным.

В большинстве районов Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, дождь ожидается лишь в некоторых горных зонах. Есть вероятность грозы и града. Будет преобладать временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +20 до +25.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 10 августа стабильных погодных условий благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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