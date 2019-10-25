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В субботу на Абшероне до +22, ветер северо-западный

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 134
В субботу на Абшероне до +22, ветер северо-западный

В субботу, 26 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер северо-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +15, днем - от +19 до +22, непосредственно в Баку ночью - от +12 до +14, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в субботу также преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и прибрежных районах ожидаются дожди и грозы. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +20 до +24, в горах ночью - от +4 до +9, днем - от +12 до +16.

Гидрометцентр отмечает, что близкая к климатической норме температура воздуха, а также слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 26-27 октября благоприятно отразятся на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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