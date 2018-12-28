1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В субботу на Абшероне дождливо

Сегодня в 15:08 ~ 1 минута на чтение 125
В субботу на Абшероне дождливо

В субботу, 2 ноября, в Баку и на Абшероне дождливо, местами осадки будут интенсивными с преобладанием сильного северо-западного ветра. 

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +10 до +12, днем от +13 до +15, непосредственно в Баку ночью от +10 до +12, днем от +13 до +15.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана в субботу также дождливо, в некоторых местах осадки будут интенсивными, в горной местности может выпасть снег. Местами туман, ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью от +7 до +12, днем от +15 до +18, в горах ночью от +2 до +6, днем от +6 до +9.

Гидрометцентр отмечает, что дождливая и ветреная погода сохранится на Абшероне до 3 ноября, что неблагоприятно отразится на состоянии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.

WhatsApp

125

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены