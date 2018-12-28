В субботу на Абшероне дождливо

В субботу, 2 ноября, в Баку и на Абшероне дождливо, местами осадки будут интенсивными с преобладанием сильного северо-западного ветра.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +10 до +12, днем от +13 до +15, непосредственно в Баку ночью от +10 до +12, днем от +13 до +15.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана в субботу также дождливо, в некоторых местах осадки будут интенсивными, в горной местности может выпасть снег. Местами туман, ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью от +7 до +12, днем от +15 до +18, в горах ночью от +2 до +6, днем от +6 до +9.

Гидрометцентр отмечает, что дождливая и ветреная погода сохранится на Абшероне до 3 ноября, что неблагоприятно отразится на состоянии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.