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В субботу на Абшероне тепло

Сегодня в 14:28 ~ 1 минута на чтение 369
В субботу на Абшероне тепло

В субботу, 9 ноября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, но без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +10 до +13, днем - от +17 до +21, непосредственно в Баку ночью - от +11 до +13, днем - от +19 до +21.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в субботу также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11, днем - от +18 до +23, в горах ночью - от +3 до +8, днем - от +13 до +18.

Гидрометцентр отмечает, что на выходных, 9-10 ноября, на Абшероне будут преобладать стабильные погодные условия, что на фоне слабого колебания метеорологических показателей благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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