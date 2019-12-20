В субботу в Баку тепло, до +13

В субботу, 21 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, есть вероятность кратковременного моросящего дождя.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +4 до +7, днем - от +10 до +13, непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +11 до +13.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в субботу также преимущественно без осадков, моросящий дождь возможен лишь ночью и утром в некоторых прибрежных районах. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7, днем - от +8 до +13, в горах ночью - от +1 до +5, днем - от +6 до +11.

Гидрометцентр отмечает, что на предстоящих выходных, 21-22 декабря, слабое и умеренное колебание метеорологических показателей окажет благоприятное воздействие на самочувствие метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.