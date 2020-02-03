В Сумгайыте без вести пропал пожилой мужчина - ФОТО

В городе Сумгайыт без вести пропал 82-летний мужчина.

Как сообщили 1news.az в городском управлении полиции, родственники Юниса Гусейнова, страдающего провалами в памяти, обратились в управление с заявлением об его исчезновении - мужчина в пятницу, 31 января, около 16:00 вышел из дома, направившись в сторону дачного поселка «Хазар», и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, среди полицейских распространены фотографии мужчины, принимаются все необходимые меры для его скорейшего нахождения.

В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, светло-голубые брюки, черную кепку. В воскресенье, 2 февраля, его видели на трассе Баку-Сумгайыт.

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Юниса Гусейнова, позвонить в МВД по номеру «102». Можно позвонить и родственникам мужчины – Рашаду и Вугару по номерам соответственно: (050) 304-10-82 и (050) 491-80-82.

Тимур Рзаев, Г.Р.