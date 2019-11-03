В Сумгайыте на заправке произошел пожар, сгорели магазин и автомобиль - ФОТО

В Сумгайыте, на автозаправочной станции (АЗС) произошёл пожар.
Как сообщает АПА, пожар произошел на АЗС, расположенном на улице Исмета Гаибова в 17-м микрорайоне города.
К тушению пожара было привлечено 5 пожарных бригад.
Пожар был потушен.
Очаг возгорания находился в функционирующем на территории АЗС магазине автозапчастей.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на участке 50 кв.м., а также частично автомобиль марки Mercedes. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на цистерны с топливом.
А.А.