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В Сумгайыте на заправке произошел пожар, сгорели магазин и автомобиль - ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 241
В Сумгайыте на заправке произошел пожар, сгорели магазин и автомобиль - ФОТО

В Сумгайыте, на автозаправочной станции (АЗС) произошёл пожар.

Как сообщает АПА, пожар произошел на АЗС, расположенном на улице Исмета Гаибова в 17-м микрорайоне города.

К тушению пожара было привлечено 5 пожарных бригад.

Пожар был потушен.

Очаг возгорания находился в функционирующем на территории АЗС магазине автозапчастей.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции на участке 50 кв.м., а также частично автомобиль марки Mercedes. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на цистерны с топливом.

А.А.

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