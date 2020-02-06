В связи с авиакатастрофой в Стамбуле изменено место вылета самолета рейса Buta Airways - ФОТО - ВИДЕО

«В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за авиаинцидента, пассажиры рейса J2-9103 Buta Airways будут доставлены в аэропорт Стамбул».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе авиакомпании Buta Airways, пассажиры, которые должны были вылететь в Баку из аэропорта Сабихи Гёкчен, будут доставлены на автобусе в новый аэропорт Стамбула.

Напомним, что накануне вечером, в среду, 5 февраля, в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул. После посадки лайнер выехал за пределы ВПП. В результате инцидента воздушное судно развалилось на три части. Три человека погибли. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судна находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, сообщил губернатор.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

В Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетной полосы - ФОТО - ВИДЕО