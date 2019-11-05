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В связи с Днем государственного флага будут проведены День открытых дверей и церемония принятия присяги

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 262
В связи с Днем государственного флага будут проведены День открытых дверей и церемония принятия присяги

9 ноября в связи с Днем государственного флага в воинских частях азербайджанской армии для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях состоится церемония принятия присяги молодыми солдатами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в этот же день родственники солдат и представители общественности ознакомятся с жилищно-бытовыми условиями в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей командование воинских частей проведет встречи с родителями, в ходе которых будут даны ответы на все интересующие их вопросы. По случаю Дня государственного флага будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

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