В Тбилиси прошла акция в поддержку азербайджанской армии - ФОТО

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У здания посольства Азербайджана в Грузии прошла акция поддержки нашей армии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азертадж, на мероприятии, проведенном по инициативе Центра интеграции азербайджанцев Грузии, минутой молчания была почтена память солдат и офицеров, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Выступившая на акции руководитель центра Айгюль Исаева отметила, что азербайджанцы Грузии всегда рядом с азербайджанским народом. «Карабах принадлежит Азербайджану, и Грузия поддерживает правое дело Азербайджана», - сказала она.

Затем посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов отметил, что в последние дни в центре внимания мира находится провокация, совершенная вооруженными силами Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Азербайджанцы мира высоко оценили достойный отпор нашей армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева военной провокации Армении.

Д.Гасанов отметил, что правительство Грузии всегда поддерживает Азербайджан. Он сказал, что Грузия и Азербайджан всегда были опорой и поддержкой друг друга. Азербайджанцы Грузии всегда отличались высоким чувством патриотизма.

Выступившие отметили, что Азербайджан известен в мире как миролюбивая страна, является сторонником мирного урегулирования конфликта, однако наряду с этим способен освободить свои земли от оккупации.

В выступлениях была доведена до внимания готовность азербайджанцев Грузии воевать за Азербайджан.

Участники акции с флагами Азербайджана и Грузии в руках скандировали лозунги «Карабах принадлежит Азербайджану!», «Шехиды бессмертны, Родина неделима!», «Армения, руки прочь от Карабаха!».

Тимур Рзаев