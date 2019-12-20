В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия, на которого напали прошлым вечером, находится в тяжелом состоянии – вторая операция длилась всю ночь, говорят врачи.

На Цотне, по словам очевидцев, напали несколько человек, когда он вышел из дома в центре Тбилиси. В Университетскую клинику имени Хечинашвили пострадавшего доставила бригада "скорой помощи".

В первую очередь хирурги вскрыли грудную клетку. У Цотне в правой части груди были колото-резаные раны, проникающие ранения в область груди с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы.

После томографии было принято решение провести операцию на голове.

"Состояние пациента довольно тяжелое, множество травм груди, головного мозга и черепа. Было очень много гематом, как в левой, так и в правой части, были повреждены черепно-мозговые кости", - сказал врач Арчил Джваршеишвили журналистам.

Хирургам пришлось работать около семи часов.

"Гематомы мы достали, декомпрессия (устранение сдавления спинного или головного мозга - ред.) сделана. Состояние мозга после операции, после удаления гематом было удовлетворительное", - пояснил Джваршеишвили.

По его словам, операция прошла успешно, но состояние Цотне остается тяжелым.

"Конечно, его жизни грозит опасность. Это не означает, что опасность миновала. Возможно, ему вновь понадобится хирургическое вмешательство как на голове, так и в области груди", - заключил Джваршеишвили.

Прогноз можно будет делать только через несколько дней.

Sputnik-georgia