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В Турции около 900 зданий пострадали в результате землетрясения

9 Августа, 2019 в 19:29 ~ 1 минута на чтение 654
В Турции около 900 зданий пострадали в результате землетрясения
Ущерб 868 зданиям нанесен в результате сильного землетрясения на западе Турции, 108 из них пострадали значительно, заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.
 
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 8 августа в 11.25 по времени UTC. Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции. Очаг залегал на глубине семь километров. Как ранее заявил глава турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу, 23 человека обратились в медицинские учреждения после землетрясения.
 
"В больницах сейчас не осталось ни одного раненого, все выписаны. В городах Бозкурт и Чардак, которые пострадали больше всего, нанесен ущерб 868 зданиям, из них 108 имеют значительные разрушения. В конце месяца мы начнем строительство 150 новых домов и мечети в Бозкурте, которая тоже получила повреждение, и через 5-6 месяцев все будет закончено. Сто зданий будет построено в Чардаке", - сказал Курум журналистам.
 
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