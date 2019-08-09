В Турции около 900 зданий пострадали в результате землетрясения

"В больницах сейчас не осталось ни одного раненого, все выписаны. В городах Бозкурт и Чардак, которые пострадали больше всего, нанесен ущерб 868 зданиям, из них 108 имеют значительные разрушения. В конце месяца мы начнем строительство 150 новых домов и мечети в Бозкурте, которая тоже получила повреждение, и через 5-6 месяцев все будет закончено. Сто зданий будет построено в Чардаке", - сказал Курум журналистам.