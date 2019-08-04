В Турции произошло сразу три землетрясения подряд

На средиземноморском побережье Турции, начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра, произошло три землетрясения.

Как сообщает Sabah, первые подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы вчера приблизительно в 19.35 в районе Даламан провинции Мугла. Спустя некоторое время там же произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,3. Сообщается, что до утра продолжались незначительные афтершоки.

Сообщается, что подземные толчки ощущались также в соседних Мармарисе, Миласе, Бодруме, Ортадже, Фетхие, Бозбуруне и Датче.

А сегодня утром в 06.54 землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Акдениз провинции Мерсин.

Жертв и разрушений нет.

1news.az