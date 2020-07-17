В Турции прошла акция в поддержку Азербайджанской армии - ВИДеО

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В Стамбуле на площади Бешикташ прошла акция в поддержку азербайджанской армии, которая в настоящее время отражает провокации Армении на госгранице.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Общественное телевидение (İTV) в мероприятии приняли участие не только азербайджанцы, но и граждане, деятели культуры и представители общественности Турции.

Участники акции скандировали "Азербайджан, мы с тобой!", "Карабах - азербайджанский край!", "Азербайджан, ты не один!".

Затем на площади перед памятником Демократии прошел митинг.

Натали Александрова