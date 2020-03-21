В Турции выздоровели 49 000 пациентов с коронавирусной инфекцией

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До настоящего времени в Турции в общей сложности 49 000 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели и были выписаны из больниц.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 93 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3 174 человек.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 120 000, поскольку еще у 2 615 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Кроме того, отметил глава ведомства, в Турции продолжает сокращаться количество пациентов, проходящих курс лечения от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что число новых случаев заражения находится на прогнозируемом уровне.

По данным главы Минздрава Турции, за прошедшие сутки было сделано 42 000 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 1 млн анализов.

1news.az