В Турции выздоровели более 44 тысяч больных коронавирусом

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До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 44 022 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Anadolu, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число вылечившихся превысило треть общего количества инфицированных. По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 89 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3081 человек.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 117 589, поскольку еще у 2 936 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Кроме того, добавил глава ведомства, в Турции продолжает сокращаться количество пациентов, проходящих курс лечения от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Он также сообщил, что число новых случаев заражения находится на прогнозируемом уровне.

По данным главы Минздрава Турции, за прошедшие сутки было сделано 43 498 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 991 613 анализов.

1news.az