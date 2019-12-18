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В Турции живодер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге – ВИДЕО

18 Декабря, 2019 в 22:54 ~ 1 минута на чтение 994
В Турции живодер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге – ВИДЕО

Детям и слабонервным людям смотреть видео не рекомендуется.

В области Тарсус турецкой провинции Мерсин был зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, водитель, личность которого пока не установлена, привязал собаку к бамперу автомобиля и протащил ее несколько километров по дороге.

Люди, ехавшие позади живодера, с помощью  мобильного телефона смогли запечатлеть этот случай нечеловеческого обращения с животным.

На видеокадрах видно,  как собака из последних сил бежит за машиной и на ходу пытается  перегрызть веревку.

В настоящее время в Турции ведутся поиски водителя данного автомобиля с государственными номерными знаками 33 NC 006.

1news.az

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