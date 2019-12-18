В Турции живодер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге – ВИДЕО

Детям и слабонервным людям смотреть видео не рекомендуется.

В области Тарсус турецкой провинции Мерсин был зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, водитель, личность которого пока не установлена, привязал собаку к бамперу автомобиля и протащил ее несколько километров по дороге.

Люди, ехавшие позади живодера, с помощью мобильного телефона смогли запечатлеть этот случай нечеловеческого обращения с животным.

На видеокадрах видно, как собака из последних сил бежит за машиной и на ходу пытается перегрызть веревку.

В настоящее время в Турции ведутся поиски водителя данного автомобиля с государственными номерными знаками 33 NC 006.

1news.az