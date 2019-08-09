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В вагоне поезда Беюк Кесик-Баку скончался 41-летний мужчина

9 Августа, 2019 в 13:00 ~ 1 минута на чтение 1165
В вагоне поезда Беюк Кесик-Баку скончался 41-летний мужчина

Сегодня в 00:18 пассажирский поезд Беюк Кесик-Баку задержался на станции Делимамедли.

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ухудшилось состояние одного из пассажиров - Эльшана Танрыверди оглу Гусейнова 1978 г.р.

По этой причине движение поезда было задержано, проводники вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, но не удалось его спасти. По словам его близких, Э.Гусейнов страдал от затяжной болезни.

Тело покойного было передано сотрудникам правоохранительных органов, после чего в 02:02 поезд продолжил движение по назначению.

Отметим, что в результате остановки, вызванной смертью пассажира, поезд Беюк Кесик-Баку прибыл на станцию Баку с опозданием на час.

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