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В военкоматах Армении выявлены случаи «отмазки» от армии за взятку

9 Августа, 2019 в 12:46 ~ 1 минута на чтение 612
В военкоматах Армении выявлены случаи «отмазки» от армии за взятку

Сотрудники службы национальной безопасности Армении выявили случаи дачи и получения взятки в крупном размере, в которых замешаны бывшие сотрудники военкоматов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в частности, выяснилось, что экс-сотрудники нескольких комиссариатов, владея всеми тонкостями работы военкомата, используя свои связи в медицинских кругах, пытались «отмазать» призывников и военнообязанных от армии. За это они получили суммы в размере от 2 до 15 тысяч долларов.

С помощью сотрудников лечкомиссии они сфальсифицировали медицинские документы, составляя ложные диагнозы и организуя процесс отсрочки от армии.

По факту в следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело. Трем лицам предъявлены обвинения. Они арестованы, пишут СМИ.

А.С., Э.Т.

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