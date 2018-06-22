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В воскресенье в Азербайджане будет жаркая погода 

Сегодня в 16:08 ~ 1 минута на чтение 307
В воскресенье в Азербайджане будет жаркая погода 
В воскресенье, 19 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, подует слабый южный ветер. 
 
Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 22-26, днем - 32-37 градусов тепла. 
 
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем - 40-45%. 
 
На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла. 
 
В некоторых районах Азербайджана вечером возможны грозы, непродолжительные дожди, град, на остальной территории страны без осадков. 
 
Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-40, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла. 
 
Тимур Рзаев

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