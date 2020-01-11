В воскресенье в Баку будет дождь

Завтра, в воскресенье, 12 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, местами ожидаются дожди. Юго-западный ветер днем временами усилится.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, но вечером на отдельных территориях ожидаются дожди, в горных районах - снег. Местами туман, западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Тимур Рзаев