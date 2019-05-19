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В воскресенье в Баку грозы и облачность 

Сегодня в 16:45 ~ 1 минута на чтение 355
В воскресенье в Баку грозы и облачность 
В воскресенье, 26 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но ночью местами дождь, грозы. 
 
Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным. 
 
Ночью температура воздуха в Баку и на Абшероне составит 7-10, днем 14-18 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 45-50%. 
 
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и туман, в горных районах - снег. Будет дуть порывистый западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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