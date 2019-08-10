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В воскресенье в Баку ожидаются сильный ветер и дождь

10 Августа, 2019 в 19:49 ~ 1 минута на чтение 775
В воскресенье в Баку ожидаются сильный ветер и дождь
В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье, 11 августа, ожидается переменная облачность, местами пасмурно, утром возможен дождь.
 
Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, будет дуть сильный северо-западный ветер.
 
Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 20-23, днем 25-28 градусов тепла.
 
Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.
 
На северном побережье (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.
 
В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, которые местами могут перейти в ливни, грозы, град. Будет дуть порывистый западный ветер.
 
Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.
 
11 августа на Абшероне порывистый северный ветер хазри может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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