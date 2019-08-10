В воскресенье в Баку ожидаются сильный ветер и дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье, 11 августа, ожидается переменная облачность, местами пасмурно, утром возможен дождь.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 20-23, днем 25-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

На северном побережье (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, которые местами могут перейти в ливни, грозы, град. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.

11 августа на Абшероне порывистый северный ветер хазри может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

Тимур Рзаев, Г.Р.