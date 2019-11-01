В WhatsApp для Android-устройств появилась новая функция - ФОТО

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция для пользователей смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

Как сообщает iXBT.com, речь идёт о блокировке доступа с помощью аутентификации по отпечатку пальца.

Ранее функцию блокировки при помощи Face ID и Touch ID запустили на платформе iOS. Теперь аналогичный уровень безопасности доступен и для пользователей WhatsApp на Android-устройствах.

После активации функции разблокировать приложение при помощи отпечатка пальца можно будет на тех смартфонах, которые оснащены сканерами. Для этого в «Настройках» в мессенджере нужно будет зайти в раздел «Аккаунт», а далее в «Приватность» и «Блокировку отпечатком пальца».

Ранее стало известно, что в феврале 2020 года WhatsApp прекратит поддержку на устаревших моделях смартфонов. Речь идёт об устройствах на платформах iOS 8 и Android 2.3 Gingerbread. Также будет прекращена поддержка на базе всех версий Windows Phone.