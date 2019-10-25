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В Японии похитили бриллиант почти за два миллиона долларов

Сегодня в 09:14 ~ 1 минута на чтение 350
В Японии похитили бриллиант почти за два миллиона долларов

Бриллиант рыночной ценой около 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов) был похищен с выставки драгоценностей в Иокогаме, Япония.

Как сообщила полиция, момент кражи зафиксировать не вышло, в связи с чем похитители неизвестны, пишет Kyodo.

Бриллиант в 50 карат демонстрировался среди других драгоценностей на ювелирной экспозиции в выставочном центре "Пасифико Иокогама". Непосредственно перед закрытием выставки 24 октября служитель заметил исчезновение камня. Витрина, где он располагался, оказалась незапертой.

По мнению правоохранителей, бриллиант похитили за очень короткий промежуток времени. Следствие считает, что злодеи действовали группой и, вероятно, имели сообщников среди персонала.

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