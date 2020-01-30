В ЮНЕСКО открылась выставка азербайджанских ковров, организованная Фондом Гейдара Алиева - ФОТО

В Париже открылась выставка под названием «Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве», организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством нашей страны при ЮНЕСКО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в открытии выставки приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства нашей страны при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, аккредитованные во Франции послы, руководители миссий в ЮНЕСКО, представители общественности и азербайджанской диаспоры.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, выступив на открытии выставки, рассказал о реализации проекта под названием «Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве». Он отметил, что 10 лет назад искусство азербайджанского ковра было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, на проведенной в Баку 43-й сессии Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом – в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи представление шекинских ковров в штаб-квартире ЮНЕСКО представляет важное значение. Он выразил признательность генеральному директору структуры Одре Азуле признательность за поддержку в организации выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Затем на открытии выставки также выступили заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирес, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства нашей страны при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов. Выступившие выразили благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за организацию выставки.

Было отмечено, что эта выставка позволяет поближе ознакомиться с культурой, ковроделием Азербайджана. Ковроткачество отражает идентичность Азербайджана. Было доведено до внимания, что традиции ковроткачества передаются из поколения в поколение. Говорилось о богатом культурном наследии, шелководстве Шеки, шедевре азербайджанской архитектуры Ханском дворце. Было подчеркнуто, что ковровое искусство отражает эстетику и мировоззрение, а также плюралистские взгляды азербайджанского народа. Было доведено до внимания, что это искусство является неотъемлемой частью азербайджанского народа.

Было отмечено, что сохранение культурного наследия и передача его из поколения в поколение – миссия ЮНЕСКО. Представителям государственных структур Азербайджана была выражена признательность за оказываемую этой миссии поддержку.

В мероприятии также приняли участие двое ковровщиц, соткавших экспонируемые ковры, Филип Жюж, который вдохновившись Каннской выставкой, приехал в Азербайджан и научился ковроткачеству. Филип Жюж выразил удовлетворение организацией проекта под названием «Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве» в городе Канны, жителем которого он является, и подчеркнул, что с тех пор восхищен азербайджанскими коврами. Он довел до внимания, что восторг нашими коврами побудил его посещать эту выставку каждый день. Он рассказал о том, что после неоднократного просмотра ковров на выставке, посетил Азербайджан и прошел практику рядом с ковроткачихами, научился ковроделию. После возвращения в Канны он установил у себя дома станок и уже соткал два ковра.

После официальной части выставки участники мероприятия осмотрели экспонируемые ковры и поделились мнениями об их орнаментах и цветовой гамме.

Отметим, что азербайджанские мастера искусства, художники, вдохновившись загадочными орнаментами, фресками в Шекинском дворце ханов, создали красивые, с богатым орнаментом работы. Представленные на выставке ковры были сотканы в течение двух лет 30 ковроткачихами именно по данным орнаментам, шекинским мотивам, на основе эскизов художника-ковродела, народного художника Эльдара Микаилзаде.

Выставка впервые была представлена в 2019 году в рамках Дней культуры Азербайджана в городе Канны и в течение этого года ее планируется показать во многих французских городах.

Выставка будет действовать в штаб-квартире ЮНЕСКО до 4 февраля.