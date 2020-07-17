Вагиф Даргяхлы: «Армянская военщина так же плохо создает фейки, как и воюет» 

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«Реинкарнация» бывшего пресс-секретаря министерства обороны Армении, который уже на второй день боев на азербайджано-армянской границе практически задвинул на задворки действующего, как мы и предполагали, преследовала целью создание многочисленных фейков и дезинформации, в чем ему нет равных в Ереване».

Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, передает 1news.az.

«За эти дни министерство обороны Армении подготовило десятки фейков и дезинформаций.

Мы оперативно опровергаем эту дезинформацию. В частности, как известно, министерство обороны Армении, дабы хоть как-то воодушевить армянскую общественность, запустило фейк о том, что в ходе боев Азербайджанская армия потеряла 13 БПЛА. Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА. Однако вывести армянских мифотворцев на чистую воду не составило особого труда – было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане.

Обращает на себя внимание и тот факт, что разоблачением армянских фейков занялись даже зарубежные журналисты. В частности, военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке указал на недостоверность видео министерства обороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. На самом деле на видео попал гражданский авиалайнер - двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет.

Хочу сказать еще раз – все БПЛА Азербайджанской армии целы и невредимы. Министерство обороны Азербайджана оперативно предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, не скрывая потерь», - подчеркнул начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.