Ваши любимые турецкие фильмы в высоком качестве на BluTV от Azercell

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Azercell представляет услугу BluTV.

Лидирующий оператор мобильного рынка страны – Azercell - продолжает расширять портфель цифровых продуктов. На этот раз компания упростила просмотр турецких фильмов и сериалов, завоевавших большую популярность в мире за последние годы, вступив в эксклюзивное сотрудничество с BluTV. Так, начиная с 21 апреля клиенты Azercell получили доступ к самым рейтинговым фильмам и сериалам турецкой кинематографии посредством новой услуги Azercell - BluTV. Также для просмотра абонентов будет предоставлен и турецкий контент, транслируемый исключительно на BluTV.

Активировать услугу очень просто: необходимо загрузить приложение BluTV, доступное для платформ IOS, Android, PC, Smart TV, и подписаться на дневной пакет за 0.25 AZN или месячный - за 3 AZN. Для подключения к дневному абонементу достаточно послать сообщение с ключевым словом Start gun на короткий номер 5550 или набрать на экране смартфона *551#YES, в то время как для активации месячного пакета необходимо послать Start ay на короткий номер 5550 или набрать комбинацию *554#YES. Следует отметить, что при первом подключении к месячному пакету BluTV абонентам предоставляются 7 дней бесплатного просмотра.

Воспользуйтесь возможностью просмотра любимых сериалов на ваших смартфонах в любое время и независимо от местоположения, подключившись к услуге BluTV от Azercell!

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/blutv/

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