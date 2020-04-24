Великобритания приветствует освобождение Ильгара Мамедова и Расула Джафарова 

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Посольство Великобритании в Азербайджане приветствует решения Верховного суда Азербайджана о безусловном освобождении председателя партии REAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова.

«Мы поддерживаем дальнейшие позитивные шаги по выполнению постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также принятию мер по обеспечению свободы слова и выражения. В эти трудные времена особенно важно услышать весь спектр мнений и взглядов», - говорится в сообщении посольства Великобритании.

Кассационные жалобы Ильгара Мамедова и Расула Джафарова были рассмотрены пленумом Верховного суда Азербайджана в четверг, 23 апреля. Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых были прекращены на оправдательных основаниях.

Ильгар Мамедов обвинялся в участие в беспорядках в Исмаиллы в январе 2013 года и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Расул Джафаров обвинялся в присвоении и подделке документов, за что был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения.

На основании оправдательных решений Верховного суда от 23 апреля за причиненный моральный ущерб Расулу Джафарову будет выплачена компенсация в размере 57.400 AZN, Ильгару Мамедову – в размере 234 тысяч AZN.

Положительную оценку решению Верховного суда Азербайджана накануне выразила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Заслуживает одобрения тот факт, что сегодня Верховный суд Азербайджана оправдал Ильгара Мамедова и Расула Джафарова, - говорится в заявлении генсекретаря. - Совет Европы всегда готов к еще большему расширению сотрудничества с Азербайджаном».

Елена Остапенко, Э.Т.

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