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Великобритания приветствует освобождение Ильгара Мамедова и Расула Джафарова 

24 Апреля, 2020 в 12:33 ~ 2 минуты на чтение 716
Великобритания приветствует освобождение Ильгара Мамедова и Расула Джафарова 
Посольство Великобритании в Азербайджане приветствует решения Верховного суда Азербайджана о безусловном освобождении председателя партии REAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова.  
 
«Мы поддерживаем дальнейшие позитивные шаги по выполнению постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также принятию мер по обеспечению свободы слова и выражения. В эти трудные времена особенно важно услышать весь спектр мнений и взглядов», - говорится в сообщении посольства Великобритании. 
 
Кассационные жалобы Ильгара Мамедова и Расула Джафарова были рассмотрены пленумом Верховного суда Азербайджана в четверг, 23 апреля. Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых были прекращены на оправдательных основаниях.  
 
Ильгар Мамедов обвинялся в участие в беспорядках в Исмаиллы в январе 2013 года и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Расул Джафаров обвинялся в присвоении и подделке документов, за что был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения. 
 
На основании оправдательных решений Верховного суда от 23 апреля за причиненный моральный ущерб Расулу Джафарову будет выплачена компенсация в размере 57.400 AZN, Ильгару Мамедову – в размере 234 тысяч AZN. 
 
Положительную оценку решению Верховного суда Азербайджана накануне выразила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. 
 
«Заслуживает одобрения тот факт, что сегодня Верховный суд Азербайджана оправдал Ильгара Мамедова и Расула Джафарова, - говорится в заявлении генсекретаря. - Совет Европы всегда готов к еще большему расширению сотрудничества с Азербайджаном».  
 
Елена Остапенко, Э.Т.
 
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