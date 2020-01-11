Верховный лидер Ирана призвал к прозрачности в вопросе крушения украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к честному и прозрачному информированию общественности в вопросе, связанном с непреднамеренной человеческой ошибкой, приведшей к крушению самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщает 1news.az, информацию об этом в субботу передал собкор Trend в Иране.

Хаменеи распорядился срочно созвать заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана для обсуждения вопросов, связанных с системой ПВО Ирана.

Отметим, что после расследования Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что украинский самолет «Международных авиалиний Украины» был непреднамеренно, в результате человеческой ошибки, сбит под Тегераном.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

Тимур Рзаев