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Верховный Меджлис Нахчыванской АР выберет председателя

22 Февраля, 2020 в 19:09 ~ 1 минута на чтение 341
Верховный Меджлис Нахчыванской АР выберет председателя
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васиф Талыбов подписал приказ о созыве сессии.
 
Как сообщает 1news.az, первая сессия 6-го созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской АР начнется в понедельник, 24 февраля.
 
Повестка дня сессии включает выборы председателя, заместителей председателя, председателей комитетов, их заместителей и членов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
 
На заседании, которое состоится в городе Нахчыван, будет рассмотрен и вопрос об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2019 год.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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