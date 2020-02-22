Верховный Меджлис Нахчыванской АР выберет председателя

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васиф Талыбов подписал приказ о созыве сессии.

Как сообщает 1news.az, первая сессия 6-го созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской АР начнется в понедельник, 24 февраля.

Повестка дня сессии включает выборы председателя, заместителей председателя, председателей комитетов, их заместителей и членов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

На заседании, которое состоится в городе Нахчыван, будет рассмотрен и вопрос об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2019 год.

Тимур Рзаев, Г.Р.