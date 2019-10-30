Верховный суд удовлетворил иск азербайджанки к МВД России - ПОДРОБНОСТИ

Верховный суд Дагестана признал справедливыми претензии гражданки Азербайджана Самиры Мирзоевой к российскому МВД и обязал ведомство компенсировать ей материальный и моральный ущерб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Коммерсантъ», из-за компьютерного сбоя госпоже Мирзоевой отказали во въезде в Россию, оставив ее по ту сторону границы с младенцем на руках и без средств к существованию. Заодно женщину разлучили с мужем, которого с двумя другими детьми пропустили в Дагестан.

Это была вторая попытка гражданки Азербайджана добиться справедливости. В апреле этого года судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова не усмотрела оснований для вывода о причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным истцу вредом и не нашла оснований для удовлетворения заявленных требований.

Апелляционную жалобу рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Дагестана.

Как следует из материалов гражданского дела, в августе прошлого года Самира Мирзоева с мужем и тремя детьми отправились в Азербайджан в отпуск на своей машине. Однако при возвращении домой на контрольно-пропускном посту российской госграницы ей предъявили уведомление о запрете въезда на территорию РФ. Ее доводы о том, что запрет был отменен, и печать в паспорте о наличии разрешения на временное проживание в Российской Федерации впечатления на таможенников не произвели.

Госпожа Мирзоева показала и судебное решение, отменяющее запрет на въезд на территорию России с середины января, и документы дагестанского МВД, отменяющие решение о запрете въезда, но и это не помогло. Ее муж с двумя детьми вернулся домой, а женщине с грудным ребенком пришлось остаться в Азербайджане.

Вскоре по электронной почте сотрудники дагестанского МВД подтвердили, что запрет на въезд в Россию снят, а вторым письмом сообщили, что выгрузка сведений об этом в информационные системы пограничных органов ФСБ не произошла «по техническим причинам».

В результате пропали и билеты на прямой рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Гянджа—Нижневартовск, купленные женщиной для себя и ребенка за €143. На территорию России Самира Мирзоева не могла попасть более двух месяцев.

Моральный вред, выразившийся в нравственных и душевных страданиях, гражданка Азербайджана оценила в 300 тыс. руб., в этой сумме ею были учтены и расходы на питание ее и малолетнего ребенка в течение 69 дней.

Советский районный суд в иске к Управлению по вопросам миграции (УВМ) МВД по Дагестану отказал.

Представители ответчика и третьего лица, Федерального казначейства, просили отказать истцу и в апелляционной инстанции. Они убеждали суд, что «технические причины» не были связаны с деятельностью УВМ, сбои в работе автоматизированной системы центральной базы данных учета иностранных граждан происходили с октября 2017 года, и сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в отношении которых вынесены решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, периодически не загружались. Поэтому ответчик был вынужден направлять соответствующие заявки в единый центр эксплуатации единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД РФ.

Однако суд решил, что ответчик не исполнил надлежащим образом свои обязанности, и истица имеет право на частичное удовлетворение исковых требований. Бездействием МВД, решили в Верховном суде республики, истцу причинен моральный вред, выразившийся в ее нравственных и душевных страданиях в связи с невозможностью соединиться с семьей.

Верховный суд Дагестана решил, что МВД должно компенсировать госпоже Мирзоевой материальный ущерб и моральный вред. Правда, первым были признаны только расходы на авиабилеты, составившие 10,73 тыс., а вред суд оценил лишь в 30 тыс. руб., сумму, в десять раз меньшую, чем запрашивала истица.

Тимур Рзаев, Э.Т.