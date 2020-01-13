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Весь личный состав дорожной полиции Азербайджана отправлен в распоряжение

Сегодня в 11:52 ~ 1 минута на чтение 4485
Весь личный состав дорожной полиции Азербайджана отправлен в распоряжение

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по Управлению государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, согласно которому весь личный состав Управления отправлен в распоряжение, сообщает в понедельник Trend.

В сообщении говорится, что полковник полиции Рашид Пириев тоже пока не утвержден на должность начальника Управления и в настоящее время временно исполняет его обязанности.

Напомним, что несколько дней назад начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, полковник полиции Нушираван Сафаров был отправлен на пенсию, а заместитель начальника Управления, полковник Рашадат Бабаев освобожден от занимаемой должности.

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