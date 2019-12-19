Весна в декабре! Весенне-летние коллекции мировых брендов уже в Emporium! – ФОТО

Что нам готовит грядущий, 2020-й, год? Трудно спрогнозировать все события, но легко узнать, что мы будем носить! Именитые бренды уже выпустили в продажу весенне-летние коллекции, а Emporium, как всегда в ногу с мировой модой, получил их одновременно с европейскими бутиками!

Это значит, что у вас есть шанс уже сейчас, зимой, приобрести модели будущей весны и встречать Новый год в коллекциях будущего!

Сегодня мы немного приоткроем завесу тайны над новинками и тенденциями, а с полными коллекциями вы можете ознакомиться в Emporium.

Zimmermann

Бренд Zimmerman предлагает встречать весну в нежных кружевах и пастельных тонах!

Изящные платья с множеством деталей и струящиеся рубашки – вот на что следует сделать акцент в 2020 году, по мнению бренда.

Maticevski

А дерзкий Maticevski, наоборот, призывает к ярким цветам и необычному, ассиметричному, покрою.

Макси-платья этого бренда созданы, чтобы привлекать взгляды. И обратите внимание на плечи – в этом сезоне им отдана первая скрипка.

Alexander Vauthier

Да здравствует женственность! - объявляет Alexander Vauthier и предлагает платья с глубоким декольте, подчеркивающие линии фигуры тончайшей драпировкой, выполненные в оттенках приглушенной страсти. В них даже меняется походка и взгляд – доказано!

LOEWE

Ко всем этим нарядам найдется идеальная сумочка от бренда LOEWE, покорившего сердца знатоков моды еще в прошлом году. Новая коллекция превосходит самые смелые ожидания, но ключевой деталью снова остаются традиционные шнурки-завязки.

BALMAIN

Для тех, кто выбирает незаурядность и неповторимый стиль – работает бренд Balmain. От ярких красок необычных брючных костюмов до черно-белых контрастных нарядов, поражающих воображение, – Balmain продолжает удивлять снова и снова!

Как видите, выбор широкий, и он за вами!

Все коллекции можно приобрести в магазине Emporium по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall.

www.emporium.az

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