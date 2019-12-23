Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Клятва» - ФОТО

Состоялась премьера спектакля «Клятва», подготовленного по мотивам произведения «Скупой» Ж.Б.Мольера театром «АСА» при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения.

На премьере спектакля, состоявшейся в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

До начала спектакля Лейла Алиева ознакомилась с новой книгой «Свет, побеждающий тьму», в которую вошли стихотворения слабовидящих лиц, подготовленной в рамках сотрудничества Министерства труда и социальной защиты населения и Общественного объединения «Региональное правовое и экономическое просвещение». Она встретилась с лицами с ограниченными возможностями зрения, стихи которых опубликованы в книге. Лейле Алиевой были представлены проекты «Говорящая книга» и «Говорящий цвет», реализованные в целях поддержки интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями зрения, и диск с песнями в их исполнении. В то же время, в исполнении талантливой ханенде Нармин Алиевой с ограниченными возможностями зрения прозвучала песня «Глазами моей души», сочиненной композитором Нураной Джаббарлы на основе стихотворения Лейлы Алиевой, посвященного людям с ограниченными возможностями зрения, при поддержке министерства. Лейла Алиева пожелала лицам с ограниченными возможностями зрения новых творческих успехов, сфотографировалась с ними на память.

На презентации книги министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что увеличение возможностей реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью является важной составной частью успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что в реализации политики, проводимой в этой сфере, окружении заботой лиц с инвалидностью, молодежи и детей с ограниченными возможностями здоровья важную роль играют благородные проекты и инициативы Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, вносящего ценный вклад в признание в обществе способностей лиц с инвалидностью, Лейла Алиева всегда с особой заботой относится к людям этой категории, вопросам их социальной реабилитации и общественной интеграции. Лейла Алиева часто бывает в социальных учреждениях, всегда встречается с их жителями, оказывает поддержку мерам по повышению внимания и заботы об этих людях, а также работе по признанию в обществе их творческого потенциала.

Министр довел до внимания, что в рамках сотрудничества Министерства труда и социальной защиты населения с театром «АСА», являющимся первым инклюзивным театром в Азербайджане, еще в декабре прошлого года состоялась успешная премьера спектакля «Синяя птица», а в октябре этого года – антрепризы «Насими», ставшего вкладом в «Год Насими». В то же время, как проект министерства в декабре прошлого года была представлена 278-страничная книга-альбом «Инвалидность – не дефект», изданная на азербайджанском и английском языках, как первое издание, повествующее о талантливых жителях социальных учреждений, образцах их творчества. Издание книги «Свет, побеждающий тьму», состоящей из стихов лиц с ограниченными возможностями зрения, также является очередным проектом в этой сфере. В книге опубликованы до 100 стихотворений 18 поэтов с ограниченными возможностями зрения. Цель подготовки и издания книги заключается в поддержке и популяризации в обществе творчества лиц с ограниченными возможностями зрения, стимуляции их на будущие успехи. Министерство также окажет поддержку в издании сборника рассказов лиц с ограниченными возможностями зрения, как очередному проекту.

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева отметила значение проектов, реализуемых в целях поддержки интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями зрения, их творческого потенциала и будущих успехов.

Спектакль «Клятва» был с интересом встречен зрителями. Из 14 актеров, участвующих в спектакле, режиссером-постановщиком которого является Нихад Гуламзаде, музыкальным оформителем Ниджат Гулам, сценографом и костюмером Виктория Лерман, 9 – лица с инвалидностью. Спектакль стал совершенно новой трактовкой произведения «Скупой». В сценическом произведении на первый план выносится не отвратительные личные качества и жадность главного героя комедии «Скупой» Гарпагона, а во многом -- случаи, когда люди в отношениях друг с другом во главу угла ставят корыстные интересы, личные амбиции. Драматическая комедия «Клятва», поставленная в современном стиле и продолжающаяся в течение часа, с начала и до конца держит зрителя в напряжении, побуждает его к раздумьям.

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